Запад обеспокоен ростом нацизма на Украине

29.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Многие инициативы США, Великобритании и стран Европы показывают серьезную озабоченность происходящими на Украине процессами.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила киевский журналист Ирина Гаврилова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что он [опубликованный ЦРУ документ о преступлениях Степана Бандеры] появился именно сейчас, говорит о том, что наших западных партнёров очень пугают обострения нацизма на Украине. Мы ведь привыкли говорить, что «фашизма у нас нет, антисемитизма нет». А тут даже международное сообщество подтверждает: «Нет, ребята, вы славите идеолога украинского фашизма». И, в общем-то, это говорит о том, что Запад пугает такая тенденция.

Мы же видели, что недавно в Британии тризуб объявили радикальным националистическим символом. Главное, что объявили, а уже как они назад там стали действовать- это уже второй вопрос. Главное, что такая тенденция обозначена и в Британии, и в США, и в европейских государствах.

То есть, мир однозначно показывает: «Мы недовольны тем, что на Украине процветает нацизм», – отметила Гаврилова.

По ее мнению, украинский народ пытаются отбросить на несколько столетий в прошлое.

«Нас из современной идеологической повестки заталкивают на 100 – 200 лет назад и призывают чествовать тех, кто призывал вырезать поляков, евреев, русских, делать этнические чистки, «Украина для украинцев», или безлюдная Украина», – резюмировала журналист.