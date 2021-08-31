Киевский эксперт: Пугали «Газпром» судами – остались без транзита

31.08.2021 15:57 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Новый долгосрочный контракт на поставку российского газа в Венгрию в обход Украины означает, что Киев уже потерял часть, а перспективе потеряет весь транзит.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» завил сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Он отметил, что Украина сама добилась того, что «Газпром» не хочет иметь с ней дело и перенаправляет газ под другим маршрутам.

«Газпром уже давно планировал перенаправить транзитные потоки газа в ряд европейских стран по новым маршрутам, и он это делает. Соответственно, украинская ГТС теряет эти объёмы. Это было неизбежно. Россия уже давно демонстрировала желание загрузить новые транспортные коридоры, которые она построила, поэтому ничего удивительного в этом контракте нет. Предпосылки к этому были заложены еще несколько лет назад, когда Украина не смогла выстроить взаимовыгодное сотрудничество с Россией в газовой сфере. Конечно, если судиться с «Газпромом», а потом пугать его новыми судами, то трудно ожидать, что «Газпром» сохранит транзит газа через Украину», – подчеркнул аналитик.

По его словам, глупо ожидать сохранения объемов транзита российского газа или же их увеличения на крайне негативном фоне украинско-российских отношений. Он также добавил, что ответвление от «Турецкого потока» в южные регионы Европы было только достроено и запущено в этом году.

«Сейчас речь идет о четырех с половиной миллиардов кубометров газа поставок Венгрии в обход Украины. Всего Венгрия импортирует порядка 10 миллиардов кубометров российского газа. Вероятно, в перспективе Украина потеряет весь этот объем, который пойдет через иные маршруты в обход Украины. Совокупно потери Украины от запуска «Турецкого потока» существенны. Она уже потеряла Турцию, Болгарию, теперь часть транзита в Венгрию, а в будущем – и весь транзит. Из-за «Турецкого потока» уже потеряно порядка трети транзита российского газа через Украину, который ещё в прошлом году составлял 60 миллиардов кубометров», – уточнил Марунич.