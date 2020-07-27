Киевский эксперт: «Воевать с Россией – это лучший способ самоубийства»

27.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Турции осознали и прекрасно понимают, что с Россией нужно заключать дружественные союзы, а не воевать.

Об этом в эфире Youtube-канала «Тамир Tamir Шейх» заявил киевский политический консультант, экс-соратник Юлии Тимошенко Дмитрий Выдрин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это работа тех турецких архетипов и глубинного государства, которое считает, что: «Воевать с Россией – это лучший способ самоубийства». Это сказал Отто фон Бисмарк, но запомнили османы, потому что все войны заканчивались самоубийством.

Глубинное государство Турции проявляется к примеру, в заявлении партии Vatan, что переводится как Отечество, о том, что «никаких войн с Россией только дружественные союзы». Я думаю, что это подсказка глубинного государства, которое проявляется от гостиничного бизнеса до заявлений политических партий», – подчеркнул он.

Напомним, ранее политолог Ростислав Ищенко отметил, что несмотря на то, что в Турции считают татар родственным народом, ни один серьёзный политик в Анкаре не рассчитывает, что Крым когда-либо вернётся под их контроль.