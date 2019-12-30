Киевский евроатлантист: Обмен показал несостоятельность Украины

30.12.2019, Киев, Вадим Москаленко

Произошедший обмен пленными между ЛДНР и Киевом является сдачей национальных интересов Украины.

Об этом в эфире «5 канала» заявил аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ощущение внутренне противоречивое. С одной стороны, конечно, нельзя не радоваться за освобождённых, за их семьи, родных, и так далее. Это, конечно, плюс.

Но, с другой стороны, всё-такие есть определённое ощущение несправедливого обмена и определённых уступок и поражений. То есть какой ценой это нам далось. С одной стороны – хорошо, что освободили, с другой – в чём уступили. И никто не задумывается о том, какие это будет иметь последствия в дальнейшем.

Это всё сделано в рамках последовательной отступательной политики, которую ведёт президент Зеленский и его команда. И всё это происходит на условиях Путина, Кремля, на российских условиях. И в результате, если мы будем последовательно отступать и выполнять все пожелания или требования нашего врага – это не приведёт нас к победе», – возмутился эксперт.

Также он отметил, что обмен ни в кое случае не является гуманитарной миссией, так как он демонстрирует несостоятельность Украины как государства и даёт возможность «агентам Кремля» чувствовать себя совершенно безнаказанно.

«Беркутовцы» – это сигнал о том, что Украина является «fail state», каким-то фейковым государством, которая выносит приговор – дать пожизненное заключение, и сразу отпустить под личную ответственность и отпустить за границу. Настоящее правовое государство не может поступить, так может поступить только какое-то фейковое, фальшивое государство, которому безразличны внутренние законы.

Сегодняшние события будут иметь ещё и далеко идущие последствия, потому что это сигнал всем агентам российских спецслужб, просто российскоголовым людям, что всё, что бы они не сделали против украинского государства – их потом сможет обменять Путин на кого-то, кого наберёт в Крыму или в Донбассе. И это даст им сигнал о безнаказанности. Это долгосрочные последствия сегодняшней якобы гуманитарной миссии», – резюмировал Горбач.