«Киевский федеральный округ РФ», – в украинском эфире зазвучали интересные прогнозы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская власть должна идти на любые меры по насильственной мобилизации, потому что ВСУ уже не хватает сил, и под угрозой может оказаться даже Киев.

Об этом на канале «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне воюющий в ВСУ офицер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Политиков заботят электоральные баллы. Сколько нас, военных, несколько процентов, плюс родственники и близкие. Нас всего переживают о войне процентов десять. Так себе электоральный пласт. А тех, кто нуждается в том, чтобы получить бронь от мобилизации, их гораздо больше. И политики привычно борются за свой рейтинг, они борются за их голоса, стараются им понравиться», – сказал Сазонов.

«Ну, отлично, вы им понравитесь, забронируете всех, кого только можно, и будете иметь 90% поддержки электората. А мы кончимся. А они пойдут дальше, и дойдут до Киева. На каких округах и в какой стране эти политики собираются использовать свой рейтинг? В Киевском федеральном округе РФ? Не знаю, позволят им, или нет. Я понимаю их политический интерес, но если у нас не будет пополнения, кто будет воевать? Раненные, контуженные? Нас просто не хватит, и они потеряют Киев» – добавил он.

Напомним, накануне киевские ТЦК использовали концерт известного замайданного певца-нациста Святослава Вакарчука для отлова пушечного мяса.