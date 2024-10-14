«Киевский федеральный округ РФ», – в украинском эфире зазвучали интересные прогнозы

Вадим Москаленко.  
14.10.2024 14:52
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мобилизация, Сюжет дня, Украина


Украинская власть должна идти на любые меры по насильственной мобилизации, потому что ВСУ уже не хватает сил, и под угрозой может оказаться даже Киев.

Об этом на канале «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне воюющий в ВСУ офицер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть должна идти на любые меры по насильственной мобилизации, потому что ВСУ уже...

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«Политиков заботят электоральные баллы. Сколько нас, военных, несколько процентов, плюс родственники и близкие. Нас всего переживают о войне процентов десять. Так себе электоральный пласт.

А тех, кто нуждается в том, чтобы получить бронь от мобилизации, их гораздо больше. И политики привычно борются за свой рейтинг, они борются за их голоса, стараются им понравиться», – сказал Сазонов.

«Ну, отлично, вы им понравитесь, забронируете всех, кого только можно, и будете иметь 90% поддержки электората. А мы кончимся. А они пойдут дальше, и дойдут до Киева. На каких округах и в какой стране эти политики собираются использовать свой рейтинг? В Киевском федеральном округе РФ? Не знаю, позволят им, или нет.

Я понимаю их политический интерес, но если у нас не будет пополнения, кто будет воевать? Раненные, контуженные? Нас просто не хватит, и они потеряют Киев» – добавил он.

Напомним, накануне киевские ТЦК использовали концерт известного замайданного певца-нациста Святослава Вакарчука для отлова пушечного мяса.

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