Киевский философ: Украина возможна только в виде срача

Игорь Шкапа.  
17.01.2026 23:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 430
 
Дзен, Политика, Украина


Украинское государство способно существовать лишь в постоянной внутренней междоусобице

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с киевским политологом Юрием Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил украинский политический философ Сергей Дацюк (поддерживал Евромайдан).

Ведущий зачитал мнение одного из подписчиков, который считает, что проблемы создают для украинцев шанс объединиться, а без этого «будет срач».

«Постойте, срач – это тоже республика. Чтобы вы понимали, во всех странах, во все времена республика – это не мирные академические разговоры, это – непрекращающийся срач, в котором люди ценой многих усилий, мордобоем, приходят к какому-то решению.

Срач – это нормально для республики. Это хорошо. А в Украине республика возможна только в виде срача и ни в каком другом», – убежден философ.

