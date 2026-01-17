Киевский философ: Украина возможна только в виде срача
Украинское государство способно существовать лишь в постоянной внутренней междоусобице
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с киевским политологом Юрием Романенко (объявлен в розыск за призывы убивать российских журналистов) заявил украинский политический философ Сергей Дацюк (поддерживал Евромайдан).
Ведущий зачитал мнение одного из подписчиков, который считает, что проблемы создают для украинцев шанс объединиться, а без этого «будет срач».
«Постойте, срач – это тоже республика. Чтобы вы понимали, во всех странах, во все времена республика – это не мирные академические разговоры, это – непрекращающийся срач, в котором люди ценой многих усилий, мордобоем, приходят к какому-то решению.
Срач – это нормально для республики. Это хорошо. А в Украине республика возможна только в виде срача и ни в каком другом», – убежден философ.
