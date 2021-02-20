Киевский финансист: «Украинское болото будет чавкать баснями»

20.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Уже в сентябре украинским властям придется думать, как в очередной раз обмануть МВФ, который отложил на неопределенный срок предоставление Киеву кредитов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», киевскому журналу «Новое время» заявил основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан, отвечая на вопрос, что будет с Украиной без денег МВФ.

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«Не переживайте, ничего с Украиной не случится. В мире есть достаточно большое количество нищих, отсталых, коррумпированных стран, которые плевать хотели на МВФ и тем не менее существуют. Это их выбор. Что касается ближайшего будущего, то, скорее всего, наше болото будет чавкать баснями о пользе реформ, как минимум, до сентября, когда придет срок выплаты больших долгов. А там уже без МВФ никак, и нужно будет очень хорошо подумать, как их в этот раз обмануть», – считает Компан.

В свою очередь экс-министр финансов Украины Александр Данилюк обращает внимание, что в сентябре Украине предстоит крупная выплата по долгам – более 100 миллиардов гривен.

«А я смотрю, правительство и власть в целом вошли во вкус тратить деньги, соответственно до сентября потратят много средств и появится потребность финансировать бюджет. И вот здесь может оказаться ситуация, когда рынки закрыты, а МВФ просит показать бюджет», – говорит Данилюк.

Не видит ничего хорошего в отказе МВФ и Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASE Украина.

«По большому счету, Украина имеет такую репутацию и такую задолженность, что без помощи МВФ, наверное, мы не сможем существовать. Потому что наши рейтинги не являются инвестиционными», – подчеркивает Боярчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский экономист рассказал, как деньги МВФ развращают украинское руководство.

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