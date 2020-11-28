«Движение к катастрофе» – киевский эксперт об отказе МВФ помогать Украине

28.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию на Украине, международные кредиторы не собираются ослаблять долговую нагрузку на Киев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на пресс-конференции в Киеве заявил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.

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По его словам, уровень накатывающихся на Украину проблем показывает «движение к катастрофе».

«Понятно, что никуда не исчезнет Украина как страна, но может очень сильно это отразиться на государственной стабильности и наконец на том самом святом, на котором строилось украинское государство, – на независимости. Каждая страна будет выходит из этого мирового кризиса по-разному. Возможно, что богатые страны будут выходить за счет бедных или тех, кому еще тяжелей, но пока такого не видно», – сказал эксперт.

«Выясняется, что МВФ будет списывать и замораживать долги бедным странам, но только не Украине, потому что коррупция и низкая компетентность. Вот два главных тезиса МВФ. И они правы. Они правильно говорят: вы умеете делать блестящие видосики, прекрасно имитировать государственную деятельность, но покажите хотя бы один управленческий результат. Даже не про эффективность речь идет, а просто про управленческий результат. То есть принято какое-то решение по цепочке законодательной – исполнительной власти и получен какой-то результат. Даже этого нет», – резюмировал Небоженко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», МВФ отложил кредитование Украины, потребовав выполнить ряд условий, в частности отменить решение Конституционного суда, признавшего незаконными ряд аспектов деятельности созданных под патронатом Запада антикоррупционных органов. При этом в разговоре с президентом Украины глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что на данный момент не видит возможности прислать миссию фонда в страну.

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