Киевский форум: Ситуация очень плохая. Дайте ракеты для ударов по России

Украина получила лишь 10 процентов от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства, и до сих пор не дождалась военной помощи в рамках формата «Рамштайн».

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Открывая заседание, один из организаторов форума, экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк разразился яростной речью, в связи с сегодняшним ракетным ударом РФ по украинским объектам военной и энергетической инфраструктуры. Он потребовал от Запада ракет, чтобы бить по территории России.

«Наш призыв ко всему цивилизованному миру: мы должны как Украина победить, дайте оружие. Нам нужна не только противоракетная оборона, нам нужны ракеты для того, чтобы бить по России. Нам нужно вооружение для того, чтобы выгнать русского оккупанта с украинской территории. Нам нужна не помощь «столько, сколько мы можем», а помощь – пока Украина не победит. Это экзистенциональный вопрос для Украины и для всего мира», – заявил Яценюк.

Выступавшая следом Стефанишина, комментируя ракетный удар, сказала, что призыв Киева к Западу в связи с этим может быть только один – «Мы ждём оружие».

«Когда мы говорим об отсутствии решения Конгресса США и понимаем, что сейчас на американских военных складах четвёртый месяц лежит и второй, и третий пакеты военной помощи, которую мы должны были получить, мы не делаем никаких политических прогнозов и призывов. Мы говорим о том, что ситуация уже плохая, она уже очень плохая. И сегодня мир не может мобилизовать оружие, как деньги или другие ресурсы, поэтому ситуация сложная, и РФ пытается истощить даже те ресурсы, которые есть сейчас. Мы призываем: дайте нам оружие!» – сказала Стефанишина.

Она поставила в пример Данию.

«Мы приветствуем усилия наших европейских коллег. Вчера с этой сцены выступал [глава Военного комитета НАТО] адмирал Ром Бауэр, и он говорил и на других встречах то, что решение, которое дала Дания относительно отказа от своих стратегических резервов и передаче Украине всей имеющейся артиллерии – это может быть решением, которое будет приемлемым для других стран НАТО. В первую очередь, потому что помощь Украине – это и есть защита самих союзников. Поэтому нам нужно больше оружия, а все остальные политические и дипломатические призывы мы сделаем обязательно», – подчеркнула вице-премьер.

Возвращаясь к вопросу пакета помощи от США, она посетовала, что американцы требуют ждать и не нагнетать, тогда как есть проблемы даже с поставками того, что было согласованно на «Рамштайне».

«Конечно, американские партнёры призывают нас учиться играть в покер, они говорят, что мы, украинцы, не очень хорошо понимаем в американской политике, что мы слишком агрессивно реагируем на отсутствие этого решения, и призывают нас к умеренной реакции. В то же время, без каких-либо прогнозов я хочу обратить внимание, что ситуация уже сейчас очень плохая. За прошедшие два месяца мы получили лишь 10 процентов от запланированных финансовых средств, необходимых для выживания государства, а также не получили военную помощь, которая планировалась почти год в рамках формата «Рамштайн» с более чем 50 странами мира. Ситуация уже очень плохая. Поэтому, если решение будет, скорее всего, оно будет на этот год. Но вчера утром я вернулась с Брюсселя и, синхронизировавшись с коллегами, могу сказать, что прогнозы не очень оптимистические», – заключила Стефанишина.