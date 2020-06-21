21.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Россия, Украина, Херсон
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Киевский грантоед: Украинская ПВО будет сбивать русские транспортники с гуманитаркой для Херсона и Николаева


Если южные регионы Украины, охваченные пандемией коронавируса, без согласования с Киевом обратятся к России с призывом о помощи, и Москва попробует отправить военных медиков, как это было в Италии, то украинская ПВО без колебаний уничтожат все гуманитарные воздушные конвои РФ.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил украинский политолог-грантоед Михаил Гончар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас не 2014 год, и я думаю, сейчас ни у кого не дрогнет рука применить системы ПВО и уничтожить самолёты России, если они предпримут попытку приземлиться на территорию Херсона или Николаева.

Россия продемонстрировала, как может захватить южные регионы Украины. Она делала гуманитарную акцию, когда почему-то самолёты военно-транспортной авиации перебросили в Италию российский военно-медицинский персонал, для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. 15 военно-транспортных самолётов доставили оборудование и персонал.

Возможно, первоначальный расчёт был на то, что эпидемия коронавируса охватит южные регионы Украины, и Россию попросят прийти на помощь, и она в таком варианте выполнит гуманитарную миссию», – отметил Гончар.

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