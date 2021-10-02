Киевский историк: «Донбасс помогут вернуть талибы»

02.10.2021 11:10 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В ближайшие годы России придется вести войну в Центральной Азии, чем должна будет воспользоваться Украина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет историк, первый зам объединения «Украинский хельсинский союз» Александр Ткачук.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По его словам США, осознав, что не в состоянии победить талибов, решили выйти из Афганистана, чтобы создать проблемы России и Китаю, для чего оставили в стране гору оружия. Он также уверяет, что китайцам не удастся договориться с талибами.

«Что касается Российской Федерации, такого понятия как полноценная российская граница со странами Центральной Азии просто не существует в природе. Шесть тысяч километров никем не контролируемого пространства со стороны Казахстана буквально манит — «заходи и делай, что хочешь». Подбрюшье России, как любят говорить российские политологи, можно «пропороть» до середины Поволжья», – пишет Ткачук.

Он верит, что такой план США, «даже если он и не обнародуется публично, будет ударом «под дых» двум стратегическим противникам США».

«Нет сомнений, что в ближайшей исторической перспективе в Центральной Азии запылает освободительная борьба. И в ее адском огне сгорят как китайские прожекты мирового доминирования, так и остатки русской имперскости», – надеется автор.

Впрочем, он оговаривается, что Китай и Россия не буду сидеть сложа руки и постараются переиграть ситуацию в Центральной Азии.

«Но роковые процессы уже запущены, и их негативные последствия Россия не способна ни локализовать, ни избежать. В ближайшей временной перспективе нас ждет постепенное вовлечение Российской Федерации в битву за Центральную Азию, и чем дальше, тем более основательно», – полагает эксперт.

Он считает, что это произойдет в течение трех — пяти лет.

«Так же важно понимать, что сегодня Российская Федерация не способна одновременно вести интенсивные военные действия на нескольких фронтах. Подобное развитие событий автоматически обрекает ее на поражение, возможно, даже катастрофическое. Поэтому, когда это «окно возможностей» приоткроется, нам — Украине — необходимо будет решительно и безоглядно освобождать оккупированный русскими Донбасс. К этому нужно готовиться», – резюмирует Ткачук.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», генерал СБУ объявил бегство США из Афганистана «стратегическим поражением»… русских.

Читайте также: