Киевский «марш достоинства» может оказаться гей-парадом

16.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Так называемый «марш достоинства» ко Дню независимости Украины будет режиссировать украинский клиплмейкер и бывший бизнес-партнёр президента Владимира Зеленского Алан Бадоев, а также хореограф и режиссёр-постановщик Елена Коляденко.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила в ходе ток-шоу ведущая Светлана Орловская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас 24 августа День независимости, и очень много было разговоров по поводу того, что отменили парад и будет марш достоинства. Вот здесь вот информация, что режиссировать мероприятие марша достоинства этого будет бывший бизнес-партнёр Владимира Зеленского Алан Бадоев вместе с Еленой Коляденко. Это чрезвычайно талантливые люди, я ничего против них не имею, но, когда они будут режиссировать марш достоинства, то есть это марш достоинства, которое превращается, всё-таки, в шоу», – сказала Орловская.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий, обслуживающий интересы экс-президента Петра Порошенко, возмутился и предложил пригласить на мероприятие российских артистов.

«Бадоев за пять лет последних снял клипы, могу перечислить: Аните Цой, Артуру Пирожкову, Киркорову, Лорак снимает, Повалий – конечно, этот опыт ему нужен для того, чтобы показать Марш достоинства. Особенно Артур Пирожков, его вообще надо пригласить, чтобы он возглавлял это шествие и так далее. Я сейчас не шучу, просто вы должны понять», – отметил Голобуцкий.

Избранный нардеп Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» София Федина заметила, что гонорар Бадоева превысит остальной бюджет мероприятия.

«Алан Бадоев на параде? Мне кажется, его гонорар будет больше, чем стоимость парада в том формате, в котором он должен был быть», – посмеялась избранный нардеп.

После эфира порохоботы плавно переместились в Facebook Бадоева, где разразились потоками гнева и троллинга в адрес организаторов мероприятия и самого режиссёра.

Самые нелестные отзывы были удалены владельцем странички, однако и оставшиеся не блистали особым умом и тактичностью.

Стоит отметить, что скандалы вокруг Алана Бадоева не редкость. Так, его бывшая жена Жанна Бадоева рассказывала, что не может однозначно утверждать, к какой ориентации относится ее супруг, поскольку он является творческой личностью, а значит ненормальный. Эти слова в сети переплелись с подозрительно тесным «общением» между Бадоевым и певцом Максом Барских (см. заглавное фото), что породило немало слухов об отношении клипмейкера к лагерю «нетрадиционной любви».

Если подобное действительно правда, то Киев может увидеть уже целых два гей-парада за год, в которых поучаствуют бойцы ВСУ.

Напомним, как сообщал ранее «ПолитНавигатор», первым таким мероприятием стал «Марш равенства», куда отправили штрафников ВСУ во главе с полковником.