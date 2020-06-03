03.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
День Победы, Донбасс, нацизм, Политика, Украина
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Киевский политик в украинском эфире похвалил Донецк за памятник Ленину


Украинская власть не разрешила вешать билборды с изображением советских солдат на улицах юго-восточных городов, зато рекламу, прославляющую дивизию СС «Галичина» разместили по всему Львову.

Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил оппозиционный киевский политик, представитель Компарти Украины Михаил Кононович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы видели хоть один билборд-ситилайт к 75-летию годовщины Великой Отечественной Войны? Власть ни одного билборда не повесила, ни ситилайта. Но во Львове 14-я гренадерская дивизия СС «Галичина» на каждом билборде и ситилайте. Вот вам и примирение. А в Донецке памятник Владимиру Ленину стоит, стоит и здравствует, и будет стоять», – подчеркнул Кононович.

Напомним при президентстве Владимира Зеленского на Украине продолжается глумление над Победой и реабилитация нацизма.

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