Киевский политолог: «Без Украины не было бы победы над Гитлером»

30.10.2021 12:52 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Как показывают последние социологические опросы, историческая память русских и украинцев движется в разные стороны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью журналу «Країна» заявил киевский политолог, научный директор социологического фонда «Демократические инициативы» Александр Гарань.

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«Историческая память украинцев и русских идет в разные стороны. 50 процентов украинцев считают: Сталин и Гитлер ответственны за развязывание Второй мировой войны, подписав пакт Молотова – Риббентропа, по нашему опросу. А в Российской Федерации даже дискуссии по этой теме нет. Когда впервые получили такие цифры в 2020-м, я думал, это ошибка. Но в этом году такая же статистика», – сказал политолог.

«Путин также заявляет, что Россия победила бы во Второй мировой без антигитлеровской коалиции и Украины. Это наглость и цинизм. Война шла здесь. У нас самые большие потери. Наше понимание Второй мировой уже стало иным, чем у русских. 50 процентов украинцев говорят, что не было бы победы над нацизмом без антигитлеровской коалиции. Для русских Сталин – все еще одна из положительных фигур», – возмущается Гарань.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Гарань закатил истерику на ТВ, услышав о силе России.

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