Развал РФ отменяется – срач на украинском ТВ

21.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские эксперты напрасно надеются на скорое падение России – это достаточно мощное государство с сильной экономикой, с чем Украине придется считаться.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявила Алена Яхно, помощница экс-депутата Верховной рады, закарпатского олигарха Виктора Балоги, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такое у нас мнение, у некоторых экспертов, что Россия – это «колосс на глиняных ногах», что рано или поздно она рухнет и тогда все у нас будет замечательно. А на самом деле, я так думаю, что этого не случится, что в ближайшем будущем ничего не рухнет, что Россия сильна, это надо признать. И нам с таким сильным северным соседом, с таким врагом надо жить и как-то выстраивать свое существование. И это очень большой вызов для Украины», – заявила Яхно.

Ее слова задели политолога-националиста Алексея Гараня, который вступил с ней в полемику.

– А сильна чем?, – спросил Гарань.

– В деньгах, например, в том, что продолжительность жизни в России на восемь лет выше, чем в Украине, – продолжила Яхно.

– Если говорить про ВВП, например, если мы сравним Соединенные Штаты и Россию, то у России в сколько раз меньше? Чуть ли не в 10 раз меньше, может в восемь, – заявил Гарань.

– Это проблема многих украинских экспертов, у которых голова в облаках и которым хочется, чтобы Россия была слабой и немощной. К сожалению, так не бывает, – отрезала Яхно.

– Во-первых, я такого не сказал. Во-вторых, это вы обо мне сказали, что голова в облаках?, – обиделся Гарань.

– Да, – подтвердила Яхно.

– Мне кажется, что нужно извиняться и не употреблять таких [слов] по отношению к коллеге, который стоит тут. Я, наверное, тоже что-то знаю и чем-то оперирую. Я, кстати, тоже отношусь к тем людям, которые считают, что разговоры о том, что Россия распадется, неправильные абсолютно. Я не поддерживаю и критикую таких коллег. Почему? Такой сценарий возможен, но мы не должны не замечать, что ресурсы у этого режима есть. И ресурсы эти связаны с так называемыми нефтедолларами и с силовой вертикалью власти, и так далее, – попытался аргументировать эксперт.