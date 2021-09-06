Киевский политолог: Джелялов спровоцировал свое задержание

06.09.2021 13:59 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Заместитель главы запрещенной в в РФ экстремисткой группировки «меджлис крымских татар» Нариман Джелялов, который участвовал в работе «Крымской платформы», поехал в Крым именно для того, чтобы его задержали.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

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«Меджлис сейчас вообще действует по принципу провоцирования российских властей на более жёсткие и репрессивные действия. Таким образом, Меджлис стремится привлечь внимание и Крыму, и к крымским татарам и к Меджлису. Так что по большому счёту понятно, что то, что произошло – это политический ход. Понятно, что человек специально пошел на то, чтобы его задержали», – убежден эксперт.

«Другой вопрос: как сейчас будут развиваться события. Это уже вопрос к правоохранительным органам. Что касается Меджлиса, то он и дальше может продолжать ту же самую линию, политику провоцирования негативного отношения к России в мировом общественном мнении», – сказал Бондаренко.

Как сообщал «ПолитНавигатор», задержанный в Крыму Джелялов подозревается в причастности к повреждению газопровода на ЮБК,