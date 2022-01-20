Киевский политолог: Госдеп проинструктировал Украину, как втянуть РФ в войну

20.01.2022  08:17 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Война, Дзен, Донбасс, Мнение, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

В ходе своего вчерашнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен привез в Киев инструкции, направленные на обострение конфликта в Донбассе.

Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказал киевский политолог Евгений Филиндаш.

В ходе своего вчерашнего визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен привез в Киев...

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«Блинкен привез инструкции, как следует действовать украинской власти. Я думаю, что очень вероятно, Блинкен склонял Зеленского организовать полномасштабное нападение на Донбассе, предпринять попытку наступления, втянуть в войну Россию. Очень много признаков сейчас указывает на то, что Запад хочет именно этого в настоящее время – чтобы Россия втянулась в полномасштабную войну на Украине», – сказал эксперт.

По его словам, такой сценарий позволит Западу представить Россию «агрессором».

«Сигналов о том, что Россия и Запад договорились по тем вопросам безопасности, которые обсуждаются уже около года, нет. Поэтому Блинкен дал Зеленскому инструкции не на выполнение Минских соглашений, как это должно было бы быть, если бы Россия и Запад договорились, а именно на обострение конфликта», – считает Филиндаш.

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