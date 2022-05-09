Киевский политолог: Никакого мира. Запад сделал ставку на нас

Новости Украины

Никаких переговоров с РФ о мире уже не может быть, поскольку США будут накачивать Украину оружием.

Об этом в ходе пресс-коференции в Киеве заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Его [Путина] интересуют переговоры о мире, но на это уже никто не пойдёт, потому что сегодня, пока мы тут с вами сидим, президент США должен подписать закон о ленд-лизе. Раз есть закон о ленд-лизе, он будет действовать от двух до пяти лет, но два года точно, а пять по возможности», – сказал эксперт.



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«Поэтому ни о каком компромиссе с российским командованием в Украине – он просто невозможен. Потому что Запад поставил на Украину. И в этой ситуации важно – да, мы под каким-то внешним управлением, потому что мы под внешней защитой и под внешней помощью», – рассказал Небоженко.