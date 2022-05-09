Киевский политолог: Никакого мира. Запад сделал ставку на нас

09.05.2022  16:46 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина
Новости Украины

Никаких переговоров с РФ о мире уже не может быть, поскольку США будут накачивать Украину оружием.

Об этом в ходе пресс-коференции в Киеве заявил политолог Виктор Небоженко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никаких переговоров с РФ о мире уже не может быть, поскольку США будут накачивать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Его [Путина] интересуют переговоры о мире, но на это уже никто не пойдёт, потому что сегодня, пока мы тут с вами сидим, президент США должен подписать закон о ленд-лизе. Раз есть закон о ленд-лизе, он будет действовать от двух до пяти лет, но два года точно, а пять по возможности», – сказал эксперт.


.
«Поэтому ни о каком компромиссе с российским командованием в Украине – он просто невозможен. Потому что Запад поставил на Украину. И в этой ситуации важно – да, мы под каким-то внешним управлением, потому что мы под внешней защитой и под внешней помощью», – рассказал Небоженко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  


    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть