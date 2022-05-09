«Русские не уходите»: в Энергодаре растаял лед

Новости Украины

Важность Дня Победы по-настоящему чувствуешь не на Красной площади в Москве или Дворцовой в Петербурге. Ее чувствуешь среди родных по духу людей на освобожденных или прифронтовых территориях.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит бывший советник министра обороны Украины, а ныне начальник Энергодарского межрайонного управления милиции подполковник Алексей Селиванов.

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Я помню, как выходил на парад Победы в Луганске, который только-только отстоял себя, выдержав блокаду украинских войск и разбив их потом вдребезги под Дебальцево.

Сегодня я встретил День Победы в Энергодаре Запорожской области. Отсюда всего несколько километров до берега, занятого украинцами – под их властью пока еще Никополь и Марганец. То есть, город в пределах досягаемости украинской реактивной и ствольной артиллерии. Немногим больше – до линии фронта, которая пролегает на полпути от Энергодара до областного центра – города Запорожье (в прошлом – Александровска).

Энергодар – моногород. Подавляющее большинство жителей связаны либо с Запорожской АЭС, либо с теплоэлектростанцией. Строил атомную весь Советский Союз . Многие энергодарцы – потомки строителей и специалистов-атомщиков. Специфика города еще и такова, что он очень компактен. 7 микрорайонов – сплошь многоэтажки. Соответственно, общая площадь города невелика. И все хорошо знают друг друга в лицо.

Первое время, встречая на улицах нас – людей в российской военной форме – жители отводили глаза. Даже Мелитополь казался как-то поприветливей. Видимо, дело в том, что Мелитополь освободили раньше и люди уже вполне привыкли к новой власти.

Вдобавок к этому, по Энергодару активно работали и работают и украинские спецслужбы, и украинская пропаганда. Российское телевидение сюда еще не дотянули. Зато бывший мэр Дмитрий Орлов, бывший и при Украине и сейчас просто марионеткой, активно «управляет» городом по интернету из Запорожья.

Все «управление» обычно сводится к забрасыванию слухов и фейков в подконтрольные украинцам телеграм-каналы. Оттого даже у самых лояльных нам жителей в голове винегрет из разнообразных слухов – от выступления из Энергодара на 9 мая группы «Любэ» с Олегом Газмановым до того, что в этот день на площадь украинцы сбросят ракету «Точка У». Сразу скажу, не случилось ни того, ни другого.

Случилось то, что намного важнее. Жители, которых насильно никто не сгонял, пришли на площадь с детьми и портретами предков – участников Великой Отечественной. До самого начала шествия мне было интересно, сколько же людей придет.

Пришло намного больше, чем мы думали. Больше двух тысяч для такого небольшого городка. Всех возрастов. А это значит, что лед растаял. Подходили. Поздравляли. Фотографировались. Благодарили. Главный вопрос у людей, точнее просьба – чтобы мы не уходили.

Говорил им, что не уйдем. И не только потому, что лидер правящей партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил в Херсоне, что Россия здесь навсегда. А и потому, что мы уже приступили к формированию полноценных правоохранительных органов и даже прокуратуры. Прокуратуру никто не будет создавать «на время».

Энергодарцы – участники акций ко Дню Победы уже не боятся фотографироваться, говорить на видео то, что думают. Они сами заявляли на акции у Обелиска Славы, что сюда пришел настоящий Энергодар, который отмечает настоящий праздник.

Да, сегодня в Энергодаре настоящий День Победы. Победы над украинской ложью о том, что участников шествия «понавезли из Крыма» (ага, расскажите это горожанам, которые знают друг друга в лицо!), над глупыми фейками про «энергодарских партизан», которые на самом деле – это подросток (хорошо известный нашей полиции), пишущий на стене или на асфальте краской глупости типа «славаукраине». И даже над попытками с украинской стороны совершить теракт путем найма бывших военнослужащих ВСУ. ВСУшники нам об этих попытках рассказали сами.

Так что, город живет и воспринимает новую, русскую реальность. А значит – так будет и в других городах!