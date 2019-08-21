Киевский политолог объяснил, почему Украине не нужны Донбасс и Крым

21.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Возвращение Донбасса, а тем более Крыма в состав Украины не выгодно украинским «ястребам».

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Донбасс и Крым ставят «крест» на любой прозападной инициативе Киева.

«Наши исследования показывают, что те люди, которые голосовали за Зеленского, хотят, чтобы Донбасс стал частью Украины. При этом дальше задача уже профессионалов, как реализовать эту цель – примирение и возврат. Потому что может быть и другой вариант – просто стена, они нам не нужны. Мы знаем, что довольно много людей, которые даже, если говорят открыто, что они за возврат, но реально они не хотят Донбасса, он будет путать им карты. Сегодня там [на Украине] большинство населения на референдуме проголосовало бы за вступление в НАТО… А если будет Донбасс, а еще Крым, то этого большинства уже не будет», – заявил Погребинский.