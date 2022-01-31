Киевский политолог: По нашим депутатам не видно, что «агрессия» на носу

Новости Украины

Истерия вокруг полномасштабного «вторжения РФ» на Украину затронула и граждан, и даже экономику страны, но только не украинских политиков и депутатов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Кирилл Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим негативные тенденции в экономике, обвал национальной валюты впервые с 2015 года, на 5 процентов гривна просела. Мы видим, что даже количество пробок в Киеве уменьшилось по будням. Явно уже многие поддаются панике, хотя, с моей точки зрения, всё это довольно надуманно. Если оценить действия наших депутатов и политиков по косвенным признакам, то они как раз-таки явно не паникуют. Потому что они – то на карантин уйдут, то на каникулы. В принципе, в преддверии какой-то возможной большой войны депутаты должны сидеть днём и ночью в парламенте, чтобы в любой момент проголосовать за военное положение, по логике. Но у нас президент катался на лыжах на Новый год десять дней, депутаты тоже почти месяц непонятно чем занимались. Поэтому как раз политическая элита всеми своими действиями демонстрирует то, что никаких больших обострений не наблюдается, или они, по крайней мере, в это не верят», – подчеркнул Молчанов.

В то же время отметим, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с советниками лидеров стран Нормандского формата в Париже буквально умолял Россию не нападать.