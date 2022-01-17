Киевский политолог: Россия больше не боится санкций

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Новости Украины

В Москве начали понимать, что страны Запада фактически выдали Киеву индульгенцию на любые действия, а значит бояться противодействия Европы и США в решении украинской проблемы бессмысленно.

Об этом в эфире телеканала «Newsone» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая авторитетная организация, как Венецианская комиссия «За демократию через право», пишет рецензию на закон, который очевидно противоречит украинской Конституции, всем обязательствам, которые брала на себя Украина, вступая в Совет Европы и Евроассоциацию. Они делают какие-то незначительные поправки, и всё», – отметил эксперт.

«Почему это происходит? Потому что есть воспитанное мейнстримными медиа общественное мнение в Европе: всё, что делает Украина, делает потому что она жертва, и ей нужно всё прощать, а всё что делает Россия всё плохо и ничего прощать нельзя. Собственно, поэтому и продолжается кризис», – сказал политолог.

По его словам, Москва стала понимать неизбежность западных санкций.

«Если бы уважаемые европейские партнёры добросовестно и с уважением прав человека относились бы к конфликтной ситуации, которая есть между Украиной – непризнанными республиками, и Украиной – Москвой, этот конфликт был бы разрешён давно», – убежден аналитик.

«Но когда украинские руководители чувствуют – что бы они ни делали, им всё сойдёт с рук, а что бы ни делала Россия, их все равно осудят и примут все соответствующие санкции против Москвы. В такой ситуации Россия понимает, что как-то опасаться санкций бессмысленно, потому что, что бы ни делала Москва, санкции в любом случае будут», – заключил Погребинский.