Киевский политолог сравнил Резникова со Скоропадским

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Те, кто на волне отставок в киевском правительстве ратует за снятия с поста главы минобороны Украины Алексея Резников, пусть вспомнят, каким был его предшественник Андрей Таран и угомонятся.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил украинский политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Резникова в отставку нельзя отправлять, а эти деятели, которые всё это опубликовали, они сразу требовали отставки Резникова. Почему его нельзя отправлять в отставку? Ничего ещё не доказано, всем должно заниматься НАБУ и САП. Резников и вообще аппарат Минобороны – это ключевые люди, которые отвечают за переговоры, в том числе, по поставкам вооружений. То есть вспомните предыдущего министра обороны Тарана и почувствуйте разницу. Представьте себе, чтобы это чмо (других слов нет) сейчас возглавляло бы министерство обороны», – сказал политолог.

Он призвал не забывать уроки истории.

«Вот это «давайте снесём все гэть!» – это 1918 год, это Петлюра против Скоропадского, когда Петлюра снёс Скоропадского, после того, как немецкие войска вышли с территории Украины. Вместо того, чтобы сотрудничать, создать дееспособное государство, Петлюра снёс Скоропадского. Продержался аж три месяца в Киеве, потом зашли большевики, и все знают, чем это всё закончилось. Петлюра, кстати, благополучно жил в Париже, у него была такая возможность. Не надо повторять плохих примеров прошлого – «банду гэть!», «всех гэть!» Вопрос, кто будет строить государство, как бы плохими или хорошими ни выглядели эти люди», – пояснил Загородний.