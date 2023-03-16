Киевский политолог: США планомерно толкают ВСУ к полному разгрому

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США толкают безоружную Украину на заведомо провальное наступление, чтобы затем заставить Киев сесть за стол переговоров в крайне неудобной для бандеровцев позиции.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда американцы говорят: «Мы хотим, чтобы вы пошли в контрнаступление», хотят ли они реально, чтобы это было успешное контрнаступление? Или они хотят, чтобы Украина получила некое военное поражение, а потом американцы скажут: «Что ж делать, мы вам раньше предлагали садиться за стол переговоров. Вы не согласились, хотели идти в контрнаступление, пошли, не добились успеха. Мы сделали что могли». Но, на самом деле, когда нас подталкивают в это контрнаступление, нам не дают необходимых ресурсов для успехов этого контрнаступления. Нам не дают новых РСЗО «Хаймарс», уже давно. Максимум дают снаряды к тем, что дали летом прошлого года. Новых нет. Нет необходимого количества артиллерии, у нас снарядный голод. Того, что дают американцы и европейцы, не хватает и не хватит для масштабного контрнаступления, потому что оно будет идти в степях Херсонской области. Чтобы наши военные там не превратились в тир, мы должны максимально превосходящим артиллерийским огнём зачищать российскую артиллерию на 100 километров. Дальше – самолёты, тема закрыта, никто не даёт. Дальше – танки. Байден приехал, рассказал про некие 700 танков. В итоге получили 15 «Леопардов» от Польши, США сказали, что для всех, у кого нет войны, «Абрамсы» есть, а для Украины, несмотря на то, что решающие месяцы, нет. Может быть, в лучшем случае в конце 2023 года привезут. Читаем между строк – танков не будет», – возмутился политолог.

По его словам, США цинично подставляют Украину и делают так, чтобы Киев проиграл и в любом случае оказался крайним.

«Вы понимаете эту циничность – с одной стороны «идите в контрнаступления», с другой стороны не дают нам необходимого оружия для этого контрнаступления. А дальше следующая «вилка» – если неудачно заканчивается это контрнаступление, то сами виноваты, садитесь за стол переговоров. Если не идёте в контрнаступление, потому что не хватает оружия – вы сами виноваты, вы ж не пошли, садитесь за стол переговоров», – истерил Корнейчук.