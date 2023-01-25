Киевский политолог: «Вступление Украины в ЕС не имеет никакого смысла»

Вадим Москаленко.  
25.01.2023 13:35
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Украина


Ни Германия, ни Франция с Италией не понимают, зачем брать в состав ЕС ещё одну дотационную страну, по которой в любой момент могут прилететь ракеты.

Об этом в эфире интернет-канала «Alpha Media» заявил украинский политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни Германия, ни Франция с Италией не понимают, зачем брать в состав ЕС ещё...

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«Без гарантий безопасности вся тягомотина с ЕС не имеет никакого смысла. Никто не будет вкладывать деньги в страну, в которую в любой момент могут прилететь ракеты, и никто не сможет гарантировать её безопасность.

В ЕС будет огромный вопрос денег. Например, ЕС платит Польше 90 миллиардов в год. То есть с тех пор, как они вступили в ЕС, фактически Германия платит Польше, которая её ненавидит. А это значит, что Украине примерно такой же объём финансирования необходим будет. Как до вступления, так и после приблизительно 100 миллиардов в год.

10 лет – один триллион. Эти деньги нужно у кого-то взять, а значит – перераспределить, соответственно с этим будут большие проблемы», – сказал киевский эксперт.

При этом он отметил, что и само вступление в ЕС не гарантирует Украине никакой безопасности.

«Этот процесс может растянуться на годы, и он, скорее всего, будет очень долог. Для немцев, как рациональных людей, и французов, и итальянцев, непонятно, зачем Украина в ЕС.

Если в НАТО как-то понятно – они снимают головную боль оборонных бюджетов, мы понимаем, что Украина там будет держать Россию, мы можем опять сократить финансирование армии, будем тратить на производство у себя, потребление – тут им понятен [посыл], как бы они ни скрипели зубами, а относительно ЕС, думаю, они не понимают, зачем им Украина там нужна», – добавил Загородний.

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