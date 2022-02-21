Киевский политолог: Запад вводит против Украины болезненные санкции
Западные корпорации вывозят работников IT-сферы из Украины и останавливают авиарейсы, что сильно бьёт по экономике «незалежной» и фактически является антиукраинскими санкциями.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил киевский политолог Константин Матвиенко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Мы видим, что украинский IT-бизнес уезжает из Украины, причём очень неприятный симптом в том, что приватные партнёры в лице крупных западных корпораций настаивают на том, чтобы предприниматели вывозили своих сотрудников вместе с семьями и домашними животными в страны ЕС.
Западные партнёры требуют выезда сотрудников, которые работают над проектами. Это означает, что платежеспособный слой граждан очень быстро выезжает из страны. Удар по экономике и моральному состоянию страны огромный», – сказал эксперт.
«В то время, как западные авиакомпании приостанавливают рейсы на Украину, это фактически означает ввод санкций против Украины со стороны наших западных партнёров. Украина оказывается в ситуации сложнее, чем РФ», – заключил Матвиенко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.