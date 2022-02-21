Киевский политолог: Запад вводит против Украины болезненные санкции

Западные корпорации вывозят работников IT-сферы из Украины и останавливают авиарейсы , что сильно бьёт по экономике «незалежной» и фактически является антиукраинскими санкциями.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил киевский политолог Константин Матвиенко, обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что украинский IT-бизнес уезжает из Украины, причём очень неприятный симптом в том, что приватные партнёры в лице крупных западных корпораций настаивают на том, чтобы предприниматели вывозили своих сотрудников вместе с семьями и домашними животными в страны ЕС.

Западные партнёры требуют выезда сотрудников, которые работают над проектами. Это означает, что платежеспособный слой граждан очень быстро выезжает из страны. Удар по экономике и моральному состоянию страны огромный», – сказал эксперт.