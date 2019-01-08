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08.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Мнение, Политика, Россия, Украина, Экономика
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Киевский политолог засомневался в том, что русофобия Порошенко- настоящая

Инициатива министра инфраструктуры Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с РФ и другие антироссийские выпады Киева являются пустой риторикой для прикрытия бизнес-схем со «страной-агрессором».

Такое мнение в эфире телеканала «НАШ» высказал украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть, которая у нас якобы антироссийская, с 2014 года делает все, чтобы помогать российскому бизнесу на Украине. У нас постоянно, несмотря на войну в Донбассе и аннексию Крыма, увеличивается товарооборот, мы покупаем уголь, дизтопливо и российский газ через Европу. Следовательно, у украинцев начинает закрадываться подозрение, что тут какая-то зрада. Поэтому власть начинает делать какие-то популистские антироссийские шаги, которые, конечно же, до конца никогда не доводит.

Теперь говорят, что прекратим железнодорожное сообщение. Никто этого делать не будет, но нужен эффект для электората на Западной и Центральной Украине, а с другой стороны это пугает людей на юго-востоке. Но реально эта власть завязана на существующих с Россией бизнес-схемах, поэтому все их разговоры о том, что они что-то прекратят с Россией, заканчиваются на уровне разговоров», – пояснил он.

При этом эксперт в подтверждение своих слов отметил, что Киев осведомлен о поставках донбасского угля в Турцию через Россию, однако не предпринимает никаких реальных шагов.

«В Турции прекрасно знают, что они покупают уголь из Донбасса, но Эрдоган является партнером Путина. Мы не высказываем никаких дипломатических претензий по той причине, что Порошенко, на самом деле, пророссийский президент, и в тех вопросах, где можно ударить по интересам России, он нигде не действует», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее Дмитрий Корнейчук заявил, что главная ставка штаба Петра Порошенко – обвалить явку на предстоящих выборах президента, чтобы при помощи административного ресурса и фальсификаций обеспечить переизбрание на второй срок.

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