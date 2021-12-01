Киевский политолог: Зеленский готовит тотальную чистку СБУ от людей Ахметова

01.12.2021  11:37 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, СБУ, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готовит тотальную «чистку» в СБУ, чтобы изгнать из службы людей, связанных с олигархом Ринатом Ахметовым, с которым у главы государства публичный конфликт.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский готовит тотальную «чистку» в СБУ, чтобы изгнать из службы людей,...

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При этом, по мнению Золотарева, подаваться это будет как борьба власти с олигархами.

«Судя по готовящимся кадровым решениям Службы безопасности, оттуда будут вычищаться люди, каким-то образом связанные с Ахметовым, как считает руководство. То есть, судя по всему, в ближайшие дни среднее и высшее звено СБУ ждет кадровая чистка. Это неизбежное следствие этого конфликта», – считает эксперт.

«Другое дело, понятно, президент будет говорить о деолигархизации, но я считаю, куда важнее для деолигархизации не на словах, а на деле все-таки не подписываться под обязательства от МВФ о непринятии закона о налоге на выведенный капитал», – заявил Золотарев.

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