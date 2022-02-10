Киевский политолог: Зеленский понес ахинею. Выглядит дураком в глазах Путина

10.02.2022  12:53 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выглядел глупо, пытаясь отшутиться в ответ на заявление российского лидера Владимира Путина о необходимости выполнять «Минские соглашения».

Об этом в эфире интернет-канала «Первый казацкий» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский выглядел глупо, пытаясь отшутиться в ответ на заявление российского лидера...

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По словам Погребинского, при этом, когда Путин говорил фразу «нравится, не нравится – терпи, моя красавица», критикуя Зеленского за то, что ему якобы не нравятся отдельные пункты соглашений, он цитировал не матерную песню группы «Красная плесень», а старинный русский фольклор.

«В интернете есть всякие растолковывания, откуда взялись эти слова в современном контексте, очень ругательном. Но я думаю, что это в русском фольклоре существует до всяких современных интерпретаций. Путин высказался, и наш президент хотел отшутиться, но у него ничего не получилось. Он же имел в виду, что выполнять должен Зеленский. Он же сказал, что Зеленский говорит, что ему не нравятся пункты «Минских соглашений». И Путин говорит – нравится, не нравится, а надо исполнять.

А он [Зеленский] перевел стрелки, что вроде Путин имел в виду Украину, что она тоже красавица, только не твоя, а моя. Ну понес всякую ахинею в ответ и выглядел как дурак просто, самый элементарный», – заявил Погребинский.

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