Киевский правозащитник встал на защиту канала Медведчука от СБУ

10.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Запрет на проведение украино-российского телемоста и попытки закрыть телеканал, ставший инициатором его проведения с украинской стороны свидетельствует о том, что в Украине ничего не изменилось в сравнении с временем Порошенко.

Об этом в эфире принадлежащего нардепу Евгению Мураеву телеканала НАШ заявил правозащитник Владимир Чемерис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Недолго ветер свободы веял над Украиной. Не прошло и двух месяцев как новый президент получил свои полномочия. На него были большие надежды что прекратятся политические репрессии, прекратятся в конце концов удушение свободы слова. Но мы увидели, что вернулись времена старого режима. То, на что не решился в свое время Порошенко – закрытие двух телеканалов – сегодня может стать реальностью.

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По крайней мере, об этом вчера заявил и.о. главы СБУ. Это уже представитель, так сказать, новой власти. Он сказал, что надо снова поднять решение Верховной рады о лишении лицензий этих двух телеканалов. Это уже просто переход за все красные линии. Это будет означать, что в Украине на самом деле ничего не изменилось», – сказал он.