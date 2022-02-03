Киевский профессор: «Зеленского ждет смерть от российского гиперзвука»

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Новости Украины

В случае любого военного развития ситуации на Украине президента этой страны Владимира Зеленского ждет неминуемая гибель.

Об этом в эфире телеканала UkrLife завил профессор киевского Института журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Василенко, у Зеленского очень развит инстинкт самосохранения.

«Он прекрасно понимает, что любая война – это означает его физическую смерть и моральную смерть. Никто не позволит ему в Лондоне на Бейкер-стрит поселиться, понимаете? Любая война. Поэтому уничтожать будут штабы. И даже псевдоштаб на Банковой уничтожат в первую очередь гиперзвуковой ракетой», – заявил Василенко.

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Ранее Василенко заявил, что Россия не будет нападать на Украину, потому что ей не нужен один из самых грязных городов в мире – Киев и убитая промышленность страны.