Киевский профессор: «Зеленского ждет смерть от российского гиперзвука»

03.02.2022  12:58 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В случае любого военного развития ситуации на Украине президента этой страны Владимира Зеленского ждет неминуемая гибель.

Об этом в эфире телеканала UkrLife завил профессор киевского Института журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае любого военного развития ситуации на Украине президента этой страны Владимира Зеленского ждет...

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По мнению Василенко, у Зеленского очень развит инстинкт самосохранения.

«Он прекрасно понимает, что любая война – это означает его физическую смерть и моральную смерть. Никто не позволит ему в Лондоне на Бейкер-стрит поселиться, понимаете? Любая война. Поэтому уничтожать будут штабы. И даже псевдоштаб на Банковой уничтожат в первую очередь гиперзвуковой ракетой», – заявил Василенко.

Ранее Василенко заявил, что Россия не будет нападать на Украину, потому что ей не нужен один из самых грязных городов в мире – Киев и убитая промышленность страны.

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