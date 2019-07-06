Киевский прокурор занервничал – машина политрепрессий дала сбой

06.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Недавнее решение Конституционного суда Украины, признавшего неконституционной норму УПК Украины, не дававшую возможности внесения залога за подозреваемых в политических статьях, вызвало недовольство украинских карательных структур.

Об этом в своей статье для киевского еженедельника «Зеркало недели» пишет «прокурор АР Крым» Гюндуз Мамедов.

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«Эта норма — часть 5 статьи 176 УПК — применяемая к подозреваемому в совершении государственной измены и других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и преступлений, связанных с террористической деятельностью или деятельностью незаконных военизированных или вооруженных формирований», – объясняет Мамедов.

По его словам, сразу после признания этой нормы неконституционной появились решения судов, которые дают возможность увольнять такого рода подозреваемых и обвиняемых из-под стражи.

«Прокуратура АР Крым тоже столкнулась с этой новой реальностью. В четверг один из районных судов г. Киева, фактически, дал возможность освободить из-под стражи лицо, которое, финансируясь российской стороной, готовило и размещало в сети Интернет материалы антиукраинского направления, которые содержали призывы к изменению границ территории Украины. Аналогичные решения могут быть приняты в ближайшее время еще в трех уголовных производствах», – пишет «прокурор».

Уточняется, что речь идет кинооператоре и режиссере киностудии им. Довженко, одного из создателей телеканала ТЕТ Олега Сагана, который вышел на свободу после внесения за него залога в размере 80 тысяч гривен.

Кроме того, похожие решения могут быть приняты в отношении журналиста Кирилла Вышинского, экс-министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского и участника «Самообороны Крыма» Александра Саттарова.

«Для лучшего понимания ситуации после решения КСУ, которое само по себе не вызывает сомнения в правильности, можно взять для примера Кирилла Вышинского. Имея прецеденты, мы все понимаем, к чему может привести его выход из-под стражи, кто может заплатить за него залог — даже на космическую сумму — и помочь бежать за границу с целью дальнейшего избежания ответственности. И это проблема не только в деле Вышинского, это общий вопрос эффективности криминального производства и обеспечения неизбежности наказания», – опасается Мамедов.

Отметим, что так называемая «прокуратура АРК» – это созданная в Киеве виртуальная структура, не имеющая отношения к Крыму, жители которого по итогам референдума в 2014 году приняли решение выйти из состава Украины и воссоединиться с Россией.