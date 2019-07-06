06.07.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Политические репрессии, Преследования журналистов, Украина
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В Киеве из тюрьмы выпустили известного режиссёра, сидевшего с Вышинским

В Киеве из СИЗО под залог, внесенный депутатом Верховной Рады Вадимом Новинским, выпустили кинооператора и режиссера киностудии имени Довженко, одного из создателей популярного на Украине телеканала ТЕТ Олега Сагана.

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С ноября 2018 года 63-летний режиссёр находится в Херсонском СИЗО по ст. 101/2 — покушение на территориальную целостность Украины.

Уголовное дело было возбуждено фейковой «прокуратурой АРК», которая, в частности, вменяла режиссёру «подготовку и ведение информационной агрессии» совместно с  «неустановленными представителями Российской Федерации и оккупационными властями Автономной республики Крым с целью дискредитации Украины как государства с помощью общедоступных ресурсов интернет».

Некоторое время за решеткой Саган провел в одной камере с другим известным арестантом –руководителем РИА-Новости Кириллом Вышинским.

В морозные дни их с Вышинским возили на допросы в железных ящиках, оставив примерзать к сиденьям из-за невозможности встать. Следователь Потанский держал Сагана по 8 часов в наручниках, не давая встать и оставив без еды на двое суток. Подобное международным правом квалифицируется как пытка.

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