Киевский пропагандист: «Выборы в Донбассе – троянский конь для Украины»

11.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Киев ни в коем случае не должен соглашаться на проведение местных выборов в Донбассе и реинтеграцию этих территорий, с предоставлением её жителям полных прав. «Возвращенное» население на всеукраинских выборах будет поддерживать исключительно пророссийские силы.

Об этом в эфире «4 канала» заявил спикер украинской пропагандистской организации «InformNapalm» Михаил Макарук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с проведением местных выборов в Донбассе напоминает мне Троянского коня. Я объясню: Украина получает два с половиной миллиона голосов, которые по команде будут голосовать за тех, на кого укажет Кремль.

Там же не только местные получили украинские паспорта. Там множество боевиков, выпускников, титушек, которые будут завозиться, и они все будут по команде голосовать за тех, кто выгоден Кремлю. Так, для виду сделают несколько участков, где, возможно, выиграет «Слуга народа».

Но ведь, потом эти люди будут считаться интегрированными, и будут голосовать на президентских выборах, парламентских всеукраинских выборах, и это уже реально Троянский конь» – тревожится Макарук.

Напомним, ранее политтехнолог Борис Тизенгаузен заявил, что местные выборы на неподконтрольной Киеву территории провести не получится, потому что урегулирование конфликта на условиях Украины нереально, да и сами выборы не нужны, поскольку украинские партии и кандидаты не будут пользоваться популярностью в Донбассе.