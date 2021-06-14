Киевский режим окончательно сорвал обмен пленными

14.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Обмен пленными между ЛДНР и Украиной не проводится, потому что Киев не желает выполнять взятые на себя обязательства по процессуальной очистке освобождаемых лиц – отправляемым в Донбасс людям зачастую даже не возвращают их документы.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявила киевский юрист Татьян Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Позиция по обмену проста, как грабли – сторона ЛДНР настаивает на юридической очистке и ранее обменянных и тех, кто собирается на обмен сейчас. Сторона нациков в Киеве идти на это отказывается. Представь ситуацию: человека обменяли, но он остаётся юридически не очищенным, он продолжает пребывать в розыске и так далее.

Когда я участвовала в процессе обмена с гражданином Эстонии Поляковым, я добилась его полной судебной очистки, он был свободен, как вольный ветер. Его тогда по беспределу для обмена продержали девять дней в фильтрационном лагере, но так везёт далеко не всем, а только единицам», – сказала адвокат.

Также юрист отметила, что процесс обмена пленными между ЛДНР и Украиной застрял именно из-за невыполнения Киевом своих обязательств по процессуальной очистке освобождённых лиц.

«Теперь сторона ЛДНР, посмотрев на весь этот мрак, когда людей вышвыривают без документов, без ничего. Вот у меня клиент был в ЛДНР, его вышвырнули вообще без единого документа, я невероятными усилиями смогла переправить ему документы, чтобы он хотя бы смог устроиться на работу. Представь, человека просто выкинули, как собаку, без единого документа. И так меняют украинская сторона. Естественно, ЛДНР на это посмотрели и сказали: «Нет, ребята, больше халява не покатит. Только юридическая очистка и только тогда обмены». Но киевская сторона на это не идёт. Поэтому всё застряло, а все россказни Киева о «тяжело больных» – пиар галимый», – заключила Монтян.

Напомним, ранее в Москве заявили, что намерение Киева включить одного из лидеров ОПЗЖ, депутата ВР Виктора Медведчука в списки на обмен с РФ – это повторение методов, использовавшихся режимом Петра Порошенко.