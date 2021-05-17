17.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Намерение Киева включить одного из лидеров ОПЗЖ, депутата ВР Виктора Медведчука в списки на обмен с РФ – это повторение методов, использовавшихся режимом Петра Порошенко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Комсомольская правда».

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«Удивительное ноу-хау от Киева, когда он одних своих граждан выменивает на других – придумано не сегодня. Это еще при администрации Петра Порошенко Киев традиционно занимался аналогичными действиями: перед обменом с ЛДНР пленными украинские спецслужбы набирали побольше своих же сограждан, чтобы было из кого формировать «обменный фонд». История с Медведчуком – один в один то же самое. Только уровень персон, занятых в этой комбинации, уже зашкаливает», – отмечается в статье.

«Причем, в Киеве, похоже, всерьез рассчитывают, что если Медведчука связывают какие-то человеческие отношения с Путиным, то они, вступив на скользкий путь такого шантажа, вытащили козырную карту. Разуверять их в этом не стоит, они сами должны убедиться, что Путина еще никто и никогда ник чему принудить не мог», – подчеркивает газета.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что «с удовольствием» включит Медведчука и его соратников по партии в списки на обмен.