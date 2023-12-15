Киевский режим превратил празднование Хануки в антироссийский шабаш

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В Киеве 8 дней была большая радость, большая приятность. С 7 по 15 декабря высокоторжественно отмечалась Ханука – древнеиудейский праздник, с 2020 года ставший национальным «святом» Украины.

Изначально он был установлен в честь чуда, происшедшего при освящении иерусалимского храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до нашей эры.

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По такому случаю на площадях многих городов и возле синагог зажигались свечи на ханукальных светильниках, пелись песни и происходили пляски с закладываниями больших пальцев рук под мышки и маханиями нижними конечностями во все стороны.

Теперь по итогам ханукальной недели можно резюмировать, что власть отметила ее по самому шикарному разряду. Что неудивительно: ведь сей праздник стал для правящей верхушки одним из политических инструментов. Как, кстати, и праздник Рождества, перенесенный на 25 декабря в угоду ПЦУ и расколу Православия.

Президент Зеленский совместно с представителями еврейского духовенства принял участие в церемонии зажжения свечей. И вот чего вдохновенно прогнусавил:

«Священные ханукальные огни, которые зажигаются в эти дни, снова напоминают о свете, который всегда преодолевает зло. И о ценности жизни, за которую стоит бороться. Поздравляю еврейскую общину с праздником Хануки!»

По его словам, Украина стала общим домом для людей многих национальностей и вероисповеданий, и в этом разнообразии духовное достояние еврейского народа органически дополняет национальную культуру.

Насчёт «общего дома» чуть ниже, а пока еще реляции от начальства. Отметился и премьер Шмыгаль:

«Поздравляю с началом Хануки — восьмидневного празднования в честь чуда, света и очищения. Пусть зажженные каждый вечер ханукальные огни дарят тепло, надежду и благословение».

Не пас задних и столичный мэр Кличко, назвавший Хануку «древним символом непокорности, мужества и отваги», и отметивший, что украинский и еврейский народы «достойно преодолевают все испытания, борются за мир на своих землях».

А руководство СБУ накануне праздника пригласило главного раввина Украины Моше Реувена Асмана на встречу с руководящим и оперативным составом подразделений, которые в октябре этого года провели «спецоперацию по разоблачению причастных к антисемитским проявлениям лиц в нескольких городах Украины».

Тот был в восторге:

«Лично услышал важные подробности этого резонансного дела, был приятно удивлен уровнем мастерства спецслужбы. В частности, были установлены не только непосредственные исполнители провокаций, но и лица, которые организовывали, подстрекали и финансировали злоумышленников, – граждане России. Более того, кроме осквернения еврейских памятников, они готовились к терактам… В очередной раз укоренился во мнении, что РФ не чурается никаких преступных методов ведения войны и плюет на все международные конвенции, пытались использовать детей для достижения своих целей – провести серию антисемитских акций, чтобы поссорить Украину с Израилем».

Как сообщается, главный ребе по просьбе хлопцев, в контексте приближения праздника Хануки, обратился ко всем еврейским общинам, чтобы «предупредить о возможных коварных действиях страны-агрессора в отношении иудеев».

Довольно оригинальное отмывание бандеровцев, не так ли? А пепел уничтоженных ними соотечественников не стучит ли в сердце?

Что же касается Хануки, то в ее честь были установлены самые большие в Европе светильники. Об этом с умилением написали многие украинские СМИ. Рекордсменами по размерам стали не только крупнейшая серебряная Ханукия в мире, находящаяся в Днепре, но и самая большая Ханукия в Европе, расположенная на Майдане Незалежности.

Последнюю воздвигли неподалеку от главной елки страны, украшенной желтыми и голубыми сердцами. И совсем рядом с памятником небесному покровителю Киева – святому великому Архистратигу Михаилу. Она намного выше этого памятника.

Вот что по данному поводу говорит наш давний знакомый, русский киевлянин и прихожанин Киево-Печерской лавры Олег:

«Зеленский, наверное, отождествляет себя с победителем Иегудой. Ну а кто, соответственно, Антиох – догадайтесь сами… Все это происходит в стране, где 80% населения причисляет себя к православным. Где с подачи хабадника-наркофюрера и его камарильи захватываются монастыри и храмы, где силовики и их уголовные бесноватые пособники избивают, калечат и даже убивают наших священников и прихожан, изгоняют монахов из обителей, глумятся над величайшими святынями народа. В стране, где наглейшим образом попираются религиозные права миллионов православных верующих, все нормы международного права, гарантирующие свободу вероисповедания и совести. А также права русскоязычных, великая русская культура, все русское! О каком «общем доме» он смеет даже заикаться?! Единственная каноническая Церковь здесь поставлена под запрет. Но зато на этом фоне торжествуют хабадники… Данный факт свидетельствует об одном: Зеленский целенаправленно желает превратить Украину в Израиль. Он и сам неоднократно признавался в этом».

Действительно, еще в апреле 2022 года оберфигляр заявил:

«Мы станем «большим Израилем» со своим лицом… Уверен, что вопрос безопасности у нас будет номер один в ближайшие десять лет».

ПолитНавигатор уже писал о том, что Украину готовят к превращению в «большой Израиль». Что украинские земли, особенно южные, планируют отдать под поселения большого количество беженцев из «земли обетованной». Туда же, по требованию Европы, могут переселять и палестинцев. И что полигоном для хабадской экспансии давно уже стали города Днепр, Бердичев и Умань.

Вот что рассказывает об этом еще один наш старый респондент, тоже киевлянин Николай:

«Впервые я увидел хасидов осенью 1992 года на Подоле. Еду себе на своей «Таврии» по старинным улочкам, вдруг откуда ни возьмись возникают необычные люди, то на одном, то на другом перекрестке. Компашками по несколько человек. Забавные такие, с пейсами, веревочками и так далее. Машут руками, просят остановиться. Я из любопытства заторомозил, решил узнать, чего хотят. Но ничего из их сумбурной речи не разобрал – только «Уман» и «Бердич». Понял, что они хотят в Умань и Бердичев, платят 50 долларов. Думаю, кто такие и откуда их столько?.. А потом завернул на улицу Щекавицкую, где синагога, и увидел их толпу. Несколько больших автобусов приехало из аэропорта. Раньше их не пускали… Ехать они хотели на свой новый год в эти города. Уже тогда вели себя очень нагло. Ну а что сейчас происходит, вы знаете. Хасидские торжества превращаются в сплошные издевательства и над городами, и над жителями. Незваные гости ведут себя так, как будто они в своей вотчине, а все вокруг рабы. Засоряют улицы, врубают по ночам громкую музыку, оскорбляют и даже избивают жителей, мусорят и гадят где ни попадя! Зато для них и гостиницы, и всякие увеселительные заведения, целые комплексы услуг! А в это время миллионы украинцев бедствуют, прозябая в нищете. Лишенные возможности посещать свои храмы, исповедовать свою веру… Но попробуй слово скажи против хабадников – враз обвинят в антисемитизме. А потом доложат главному раввину, как СБУ с антисемитизмом борется… Короче, политика. Сплошная политика».