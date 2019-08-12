Киевский режим прогадал, устроив встречу Зеленскому с Варфоломеем

12.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и так называемого «Вселенского патриарха» Варфоломея окончилась неудачно, так как символическое «экологическое» обращение не было подписано.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил украинский политический консультант Андрей Мишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как удачная международная встреча отличается от неудачной? Если встреча удачная, то подписывается любой документ, любой меморандум – о погоде, о чём угодно.

В данном случае Варфоломей подготовил на любимую тему по экологии. Ну и Зеленский не подписал, хотя что может не нравится Зеленскому в экологии?

Разве что Варфоломей поддерживал Порошенко, больше никаких проблем с турецкой экологией, особенно в виде главы Константинопольского патриархата, конечно, нет», – переживает эксперт.

Напомним, накануне «ПолитНавигатор» сообщал, что в «СЦУ» очень расстроены итогами встречи Зеленского с т.н. «Вселенским патриархом» Варфоломеем.