Киевский русофоб в ярости: Израиль показал, что НАТО боится только Россию

Вадим Москаленко.  
18.04.2024 15:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Израиль, Россия, Украина


Как показала ситуация с ирано-израильским столкновением, Запад откровенно игнорирует Украину.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский телеведущий и майданщик  Роман Скрыпин, пропагандирующий оголтелую русофобию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как показала ситуация с ирано-израильским столкновением, Запад откровенно игнорирует Украину. Об этом в своём...

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«Мы уже замучились искать ответ – что тормозит помощь США. Байден пообещал это сделать. Теперь они якобы нашли компромисс, что это будет какое-то кредитирование. Честно, мне эта история надоела, нужно рассчитывать на свои силы, теперь мы знаем цену обещаниям. Мы знаем, кто на что способен из наших западных партнёров, кто готов подставить плечо. С наименьшим промедлением это делают британцы. Потом немцы что-то себе придумывают и долго принимают решения, мол, это демократические процедуры. Американцы придумывают кучу всяких историй, почему это невозможно», – сказал русофоб.

«Но когда на Израиль нападает Иран, то тогда они применяют свой флот и самолёты. Оказывается это можно! Ну, Иран – не Россия, как они потом нам объясняют, что удивительно. То есть с Ираном они столкновения НАТО не боятся. Ну и британцы подняли свои самолёты на Кипре. Вся эта история, честно говоря, неприятная», – сокрушался Скрыпин.

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