«Киевский сатанизм чистой воды»: обмен православного писателя Яна Таксюра

На освобождение по обмену киевского тележурналиста и поэта Ян Таксюра отреагировали эксперты и общественные деятели, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Экономист Александр Дудчак указал то, что основной «виной» Таксюра было то, что он, будучи православным человеком, не ненавидел Россию.

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«Случай с Яном Таксюром – показывает циничность киевского режима – ведь знали, какой у него серьезный диагноз – онкология. И могли бы отправить его на обмен, который был ещё в прошлом году, но специально тянули, издевались, и накануне его приговорили к 12 годам заключения. Вся вина его заключалась в том, что он не проявлял любви к сатанистам, был православным человеком, выступал за единство Православной Церкви, писал стихи на украинском языке – острые, сатирические, юмористические, серьезные – разные, в которых не было ненависти к России. Да, это уже состав преступления в нынешней Украине. Можно поздравить Яна Таксюра с освобождением и пожелать скорейшего и полного восстановления», – сказал Дудчак «ПолитНавигатору».

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков отметил, что из таких людей Киев цинично набирает обменный фонд.

«Антирусский сатанинский режим в Киеве давно обещал сделать из православных священников и активистов, верных Святой Руси, обменный фонд. Видимо, началась реализация этого изуверского плана. Но для нас дело чести освободить исповедников Веры и мира, поэтому новость о обмене православного поэта Яна Таксюра – это, конечно, победа. Но бесы попытаются схватить и уже хватают, как можно больше несогласных. Вчера СБУ арестовала члена Союза православных братств Малороссии Василия Чепразова, бескомпромиссно защищавшего Киево-Печерскую Лавру. В июне будет судилище над православным журналистом Дмитрием Скворцовым. Надеемся, что и их удастся обменять», – прокомментировал Скориков.

Политолог Армен Гаспарян выразил мнение, что следующим будет Дмитрий Скворцов.

«Прекрасно, что Ян на свободе, потому что то, что эти мрази творили вокруг него, это вообще не поддаётся никакому объяснению. Старый человек, православный публицист, которого просто затравили, сделали врагом всей Украины, наплевали на его физическое состояние, бросили в тюрьму по сути дела на смерть. Когда это всё происходило, я во многих эфирах говорил, что так делают только ублюдки форменные. Но, слава Богу, Господь милостив, и Ян на свободе и в безопасности. Другой вопрос, что это не отменяет мразотности киевского режима, и теперь вообще вопрос, кто будет следующий. Потому что понятно, что вот этот пост врага украинского государства должен кто-то другой занять. Здесь интрига – кто. Я боюсь, что это будет другой православный публицист Скворцов», – спрогнозировал Гаспарян.

Писатель Платон Беседин выразил мнение, что Таксюр вообще до сих пор жив, только потому что не занимался политикой.

«На мой взгляд, судьба Яна Таксюра характеризует состояние дел в нынешней Украине, с той, которая была последние 10-15 лет. Я могу вспомнить Олеся Бузину, Олеся убили за его взгляды. Таксюра не убили, но хотели убить, просто Таксюр не участвовал в политике, в отличие от того же Бузины. Вся «вина» Таксюра перед сатанинским украинским режимом в том, что он был прихожанином УПЦ МП. Я говорю «сатанинский режим» не просто так. Чем это отличается от тех времён, когда православных людей, христиан скармливали львам, сжигали в печах только потому, что они исповедовали веру Христову. Смотрите, как повторяется история. Человека больного раком, эти черти знали, что он болеет раком, кидают в застенки. Они ведь выпустить его могли раньше, но они держат его там, они приговаривают его к 12 годам заключения – за что, за то, что человек был православным? Это сатанизм и это беснование самое настоящее. Когда кто-то в там России как-то не так воспринимает Украину, говорит, да что вы нас пугаете, это всё россказни российской пропаганды – нет, ребят, это не россказни российской пропаганды. Вас могут швырнуть в тюрьму, в сырые подвалы со слизняками только потому что вы православный. Запомните это. Я говорю о правильной Украине и неправильной, потому что есть правильная Украина. И Ян Таксюр, как, например, и Константин Кеворкян, являются представителями правильной Украины, и очень хочу, чтобы РФ Яну Таксюру помогла и со здоровьем, и с возможностью работать. Это очень талантливый, очень яркий, самобытный человек. Так вот, давайте мы не будем интегрировать в те же российские медиа, в российскую жизнь каких-то мерзавцев с Украины, каких-то подонков. Не хочу называть фамилии, но когда я вижу некоторые физиономии на федеральных политических ток-шоу, персонажей вроде Кивы, мне становится тошно. Давайте поддерживать правильную Украину, давайте этим людям давать возможность быть вместе с Россией и с русскими. Я очень рад, что Яна освободили, но я нахожусь в глубочайшем шоке с тех самых пор, когда узнал, что его просто пленили только за то, что он православный. Вот он сатанизм, вот она дьявольщина как она есть», – сказал «ПолитНавигатору» Платон Беседин.