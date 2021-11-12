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12.11.2021 20:59
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, Конфликт, Кризис, миграция, Общество, Политика, Россия, Украина
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Киевский стратег рассказал о «наихудшем варианте» с мигрантами, который уготовила Москва Украине

Новости УкраиныРоссия якобы планирует использовать ближневосточных мигрантов с белорусско-польской границы в качестве армии для вторжения...

Россия якобы планирует использовать ближневосточных мигрантов с белорусско-польской границы в качестве армии для вторжения и захвата Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наихудший вариант, к которому надо готовиться – мы хорошо помним 2014 год, когда гражданских людей, не мигрантов и не беженцев, а граждан Украины, которые поддались на российскую пропаганду, использовали как первый эшелон перед войсками для захвата украинской территории. Это мы видели в Крыму и в Донбассе.

Казалось бы, что там, где нет контингента пророссийски настроенного населения, такой сценарий невозможен. А оказывается, такой сценарий возможен всюду, поскольку заменителем роли местного населения могут быть беженцы и мигранты, которые могут действовать с любого направления. Потому что они могут быть целенаправленно собраны и доставлены», – рассуждает стратег.

Майоров подчеркнул, что Москва якобы планирует направить этих мигрантов на Украину, а не в страны НАТО.

«То есть, наихудший вариант – использование этих мигрантов как первого эшелона вторжения. И, к сожалению, Украина является более вероятной целью, чем страны НАТО», – резюмировал киевский эксперт.

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