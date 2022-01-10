Киевский суд арестовал имущество Порошенко – в «Евросолидарности» заявили о фальсификациях

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Киевский Печерский суд арестовал часть имущества экс-президента Украины Петра Порошенко, который обвиняется в государственной измене.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Так, 6 января Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест на имущество и активы Порошенко в рамках дела о государственной измене, по которому он проходит подозреваемым.

«Суд удовлетворил решение арестовать имущество подозреваемое, которое принадлежит ему на правах собственности. Это объекты недвижимости, корпоративные права, и другое», – подчеркнули в ГБР.

В ведомстве отметили, что арест был наложен на часть уставных капиталов двух телекомпаний, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко: ООО «Автор-ТВ» и ДП «ТРК «НБМ-Запорожье».

При этом в ГБР считают, что телеканалы «5 канал» и «Прямой» смогут продолжать работать в прежнем режиме.

В свою очередь, депутат украинского парламента от партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов заявил, что дело против Петра Порошенко является сфальсифицированным.

«Сегодня ЕС получила официальное письмо от главы Верховной рады, в котором было указано на ложь и фальсификации со стороны правоохранительных органов Украины. Согласно закону, если происходят какие-то действия, особенно объявление подозрения, народному депутату Украины, глава Верховной рады должен быть проинформирован на протяжении 24 часов. Мы отправили пану Стефанчуку соответственный запрос. Но прокуратура и ГБР моментально выложили данные, что они сделали 20 декабря, в день объявления так называемого подозрения. Оказалось, что сфальсифицировано не только подозрение, но и письмо к главе Верховной рады, потому что сегодня есть официальное письмо от главы Верховной рады о том, что по состоянию на 29 декабря никакой информации касательно этого от прокуратуры или ГБР он не получал. Неуважаемые представители правоохранительных органов. Может, хватит врать? Может, хватит фальсифицировать дела против оппозиции? Лучше займитесь коррупцией, которая сейчас растёт в команде Зеленского», – сказал Герасимов.