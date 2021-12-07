Киевский суд санкционировал арест российского посла

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Новости Украины

Киевский апелляционный суд разрешил задержать бывшего прокурора Крыма, экс-депутата Госдумы, а ныне – посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую.

Соответствующее решение распространила пресс-служба суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Киевский апелляционный суд предоставил разрешение на задержание бывшего так называемого «прокурора» аннексированного Крыма, подозреваемого в государственных изменах.

«Удовлетворено ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении.

Поклонскую обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28, ч.1 ст.109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), ч.4 ст.28, ч.3 ст.110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) »), ч.1 ст.111 («Государственная измена»), ч.1 ст.255 («Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем») Уголовного кодекса Украины.

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