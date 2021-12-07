Экс-глава украинского Интерпола рассказал о грязных атошниках, идущих в бандиты

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Новости Украины

Украина набирает в свою армию всех подряд, а потом не занимается ветеранами, которые превращаются в алкоголиков и бандитов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава бюро Интерпола на Украине Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда бойцы ВСУ приезжают с фронта, они никому не нужны. У нас нет никакого критерия отбора в армию, потому что туда должны идти лучшие, а у нас берут всех, потому что никто не хочет идти в эту армию, мы своих детей не захотим туда отдавать. А потом, когда они возвращаются с фронта, можем съездить на Южный вокзал Киева, посмотреть, как они там выпадают – пьяные, грязные, запылённые, государство ими не занимается. Девяносто процентов этих людей имеют посттравматический синдром, у них разрушаются семьи», – сказал Куликов.

Кроме того, экс-депутат Верховной рады отметил, что украинский бизнес не хочет принимать на работу боевиков «АТО» и «ООС».

«Если хотите помогать бизнесу, нужно сказать, что предприятия обязательно должны иметь двух-трёх людей, прошедших боевые действия, как инвалидов. Но бизнес не хочет принимать этих людей, и вот они ходят, отжимают колхозные поля и стройки», – заключил Куликов.

Напомним, ранее в Киеве отметили, что вести бизнес на Украине крайне трудно, потому что все крупные предприятия постоянно захватываются рейдерами .