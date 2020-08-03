Киевский террорист огласил требуемую сумму

03.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Захвативший отделение банка в Киеве гражданин Узбекистана Сугроб Каримов требует 40 тысяч гривен.

Об этом сообщил телеграмм-канал Pavlovsky news, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным украинских журналистов, которые находятся внутри торгового центра «Леонардо», в здании продолжают работать места общественного питания и отделения других банков, полиция оградила доступ лишь к захваченному Каримовым офису «Универсал-банка».

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что террорист требует вывести его в эфир телеканалов, чтобы озвучить свои условия. По словам захватчика, взрывное устройство находится у него в рюкзаке, а детонационный шнур привязан к ноге.