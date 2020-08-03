Установлена личность террориста, захватившего заложника в Киеве

03.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Захватчиком отделения банка в Киеве оказался гражданин Узбекистана Сугроб Каримов 1988 года рождения.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Геращенко подчеркнул, что с террористом ведутся переговоры, он требует вывести его в эфир телеканалов, чтобы озвучить свои требования. По словам захватчика, взрывное устройство находится у него в рюкзаке, а детонационный шнур привязан к ноге. В столицу преступник приехал из села Новопетровка Запорожской области.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в киевском ТЦ «Леонардо» террорист захватил отделение «Универсал-банка» вместе с руководителем офиса.