Киевский журнал: Русские выжимают французов из Африки

04.12.2021  13:19 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Африка, Дзен, Политика, Россия, Украина, Франция
Новости Украины

Россия восстанавливает утраченные после распада Советского Союза позиции в стратегических важных регионах Африки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет выражающий явное недовольствие таким развитием событий киевский журнал «Український тиждень».

Россия восстанавливает утраченные после распада Советского Союза позиции в стратегических важных регионах Африки. Об...

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«Долой французских военных!», «Колонизаторы, убирайтесь домой!» — такие лозунги регулярно слышны на протестных демонстрациях в Нигерии, Мали, Буркина-Фасо и других странах Африки, где осуществляется европейская антитеррористическая операция «Бархан», – пишет издание.

В итоге президент Эмманюэль Макрон решил сократить французское военное участие на контингенте.

«Москва немедленно воспользовалась поводом, чтобы усилить свое влияние и присутствие в регионе Сахеля в ущерб Франции. Россия совершила на Черном континенте поразительный прорыв. Прежде всего, в Центральноафриканской Республике», – отмечается в выдержке из материала аналитического издания Challenges.

В свою очередь украинский журнал обращает внимание, что в столице ЦАР Банги недавно появился памятник бойцам российской ЧВК «Вагнер» (см. заглавное фото).

Неназванный французский дипломат сказал изданию, что война за влияние на континенте идет около 100 лет.

«СССР в свое время получил колоссальные зоны влияния, экспортируя коммунистическую идеологию и оружие. Нынешняя Россия все больше превращается в обновленную версию Союза и во внутренней политике (вспомним запрет [имеющего статус иноагента] «Мемориала»), и во внешней. Один из видов новейшего оружия, активно применяемый Москвой, — это грязные и агрессивные информационные кампании по дискредитации оппонента. Их осуществляют сразу на нескольких регистрах: в местной печати, в соцсетях, в привлечении разных активистов и протестных групп», – жалуется дипломат.

«УТ добавляет, что многочисленные «репортажи западной печати свидетельствуют, что русские выжимают французов из Центральной и Западной Африки самым грубым способом.

«Именно в Африке Москва активно восстанавливает позиции, которые она имела при марксистско-ленинской диктатуре. Если раньше поводом была «деколонизация», то сейчас это «борьба с мировым терроризмом». По сути, речь идет о распределении рынков и доступе к стратегическим ресурсам», – сокрушается Патрик Деби, французский предприниматель, долгое время работавший в Мали и Руанде.

При этом «УТ» считает, что «Украине уместно внимательно отслеживать набирающий оборот конфликт Парижа и Москвы в контексте собственного экзистенциального противостояния с Кремлем».



как сообщал «ПолитНавигатор», в Мали заявили, что «ЧВК Вагнера» сыграет ведущую роль в изменении баланса сил.

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