Киевский журналист: Режим Зеленского все больше приобретает параноидальные формы

26.11.2021  10:45 (Мск), Киев,
Ольга Козаченко.  
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Дзен, Медицина, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Провалившись практически во всех сферах своей деятельности, нынешняя украинская власть вновь пытается переложить ответственность за происходящее в стране на Москву.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский журналист Александр Карпец.

Провалившись практически во всех сферах своей деятельности, нынешняя украинская власть вновь пытается переложить ответственность...

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«Зеленский режим» все больше шатается, а его реакции на внешние раздражители все больше обретают параноидальные формы. Видимо, одним из проявлений такой паранойи стали недавние обвинения движения противников вакцинации в попытке захвата власти по заданию Кремля. Якобы, именно такой «заговор» на днях раскрыла СБУ, руководимая Иваном Бакановым», – отмечает Карпец.

Он обращает внимание, что подобное уже было в начале года, когда по стране прокатилась волна протестов против роста коммунальных тарифов.

«Тогда, напомним, СБУ также отличилась «раскрытием заговора» против украинской государственности. Дескать, какие-то отечественные маргиналы с периферии, по указке Москвы и чуть ли не самого Путина, раскачивают ситуацию в Украине, раздувая истерию вокруг коммунальных тарифов», – напоминает автор.

Сейчас же на роль «агента Москвы» назначен антиваксер Остап Стахив из Львова.

«Возвращаясь к персоне Стахива, отметим, что налицо — типичный современный отечественный «актывизд» на тему «где бы не работать, лишь бы не работать», выступающий «за все хорошее и против всего плохого», да еще с явным оголтело-националистическим душком, как и большинство всего того, что идет из Львова и вообще из Галичины. И уже поэтому обвинения СБУ в том, что этого персонажа курирует Москва выглядят как-то… гротескно», – считает автор.

По его мнению, украинская власть терпит поражение на всех направлениях и трудно найти сферу, в которой она достигла бы минимального прогресса.

«На этом фоне власть не придумала ничего умнее, как в очередной раз обвинить во всем «руку Кремля», чтобы отвлечь внимание от того крайне опасного хаоса, в который погружается страна под руководством Зеленского и его окружения», – резюмирует Карпец.

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