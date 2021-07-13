Киевский журналист шокирован вчерашним унижением Украины в Германии

13.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Важнейшую для Украины тему – ее будущее после запуска обходного газопровода «Северный поток-2» обсудят без самой Украины. Это позор и унижение для власти считающейся независимой страны.

Об этом в своем блоге заявил главред интернет-издания «Капитал» Вячеслав Чечило, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный вопрос в отношениях Украины и ФРГ – «Северный поток–2». Но его на вчерашней встрече Меркель и Зеленского почти не обсуждали, потому что его будут обсуждать без Украины – на встрече Меркель и Байдена. Трудно представить более унизительный формат визита для украинского президента», – отмечает журналист.

«Впрочем, учитывая квалификацию Зеленского и весь уровень нашей внешней политики, полуколониальный статус не выглядит такой уж большой проблемой. Стране, которой не доверяют самой отбирать судей районных судов, нечего лезть в вопросы глобальной политики», – резюмировал Чечило.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на состоявшейся накануне встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель он обсуждал вопрос завершения строительства «Северного потока-2». Теперь с позицией Украины Меркель поедет в Вашингтон, где проведет беседу с президентом США Дональдом Трампом.