На переговорах с Байденом Украину представит… Меркель

13.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Канцлер ФРГ Ангела Меркель будет обсуждать вопросы безопасности Украины с президентом США Джо Байденом во время грядущего визита в Вашингтон.

Об этом журналистам сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с Меркель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Зеленского, во время визита в Берлин он обсудил с Меркель вопросы Донбасса, встречи в «Нормандском формате» и будущее обходного газопровода «Северный поток-2».

«Я приехал с решением проблем безопасности. Каждый из вопросов, начиная с Донбасса, заканчивая вопросом «Северного потока-2», – все это часть сохранения безопасности в Европе. Для нас, прежде всего, это безопасность в Украине. Да, у нас есть разные взгляды относительно «Северного потока», но, тем не менее, я считаю, что мы привели много аргументов, чтобы Германия, а будет встреча канцлера с президентом Байденом, там будет обсуждаться, что несет «Северный поток-2», что он принесет Европе и отдельно Украине. И как гарантировать энергетическую безопасность гражданам Украины, чтобы мы не теряли от этого потока, если он достроится и введется в эксплуатацию», – сказал президент.

«Нормандская встреча должна быть, все видят, что отдаляет встречу. Потому что наработаны кластеры – это шаги по практическому внедрению в жизнь минского процесса. Кластеры наработаны немецкой стороной, согласованы Францией, и мы, в принципе, за. Они переданы российской стороне, и все видят, что отсрочивается «нормандская встреча» именно из-за позиции Российской Федерации. Это важно, что мы втроем это понимаем. Если были какие-то аргументы со стороны Германии, я доказал, что с нашей стороны мы выполняем все, чтобы встреча в «Нормандском формате» состоялась. И мы сделали все, чтобы со стороны российской стороны также были выполнены все пункты наших договоренностей декабря 19-го года на заседании «нормандской четверки», – заявил Зеленский.

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